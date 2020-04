Вторая версия Добавлен запрос на основную настройку Конфигурации

V2.0 Install 32 64Bit Zabbix Agent.bat Показать

@ECHO OFF

mode con:cols=130 lines=40

color 1A

:: Автор Артём Андреевич Мамзиков

:: V 2.0 2019.12.12

chcp 1251 >NUL

TITLE Установка Zabbix Agent и дополнений

@cls

echo.

echo.

echo. Данный скрипт автоматически выполнит:

echo. 1. Разрешить выполнение всех скриптов в PowerShell Unrestricted (правка реестра)

echo. 2. Брандмауэр Windows Разрешение Входящих Исходящих Портов 10050 и 10051

echo. 3. Определение разрядности системы x86 или x64

echo. 4. Установка Zabbix Agent

echo. 5. Установка OpenHardwareMonitor

echo. 6. Установка smartmontools состояния дисков

echo.

echo. P.S.

echo. Убрать # для передачи необходимых параметров в OpenHardwareMonitor

echo. При необходимости настроить файл конфигурации C:\zabbix\zabbix_agentd.win.conf

echo. Скрипт должен выполнятся от имени Администратора

echo. или Пользователя имеющего соответствующие права на изменения!!!

@echo off

pause

@Echo Off

::Пользователь Разрешить выполнение всех скриптов в PowerShell

reg add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v EnableScripts /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v ExecutionPolicy /t REG_SZ /d Unrestricted /f

::Локально компьютера Разрешить выполнение всех скриптов в PowerShell

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v EnableScripts /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v ExecutionPolicy /t REG_SZ /d Unrestricted /f

:: Unrestricted - разрешено выполнение абсолютно любых сценариев не подписанных скриптов в PowerShell

reg add HKCU\Software\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell /v ExecutionPolicy /t REG_SZ /d Unrestricted /f

:: Брандмауэр Windows Разрешение Входящих Исходящих Портов 10050 и 10051

netsh advfirewall firewall add rule name="10050 Zabbix" protocol=TCP dir=in localport=10050 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="10051 Zabbix" protocol=TCP dir=in localport=10051 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="10050 Zabbix" protocol=TCP dir=out localport=10050 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="10051 Zabbix" protocol=TCP dir=out localport=10051 action=allow

:: Остановка служб на случай если были установлены ранее

net stop "Zabbix Agent"

net stop OpenHardwareMonitor

:: Определение пути откуда запущен bat и копирование в C:\zabbix\

chcp 1251

xcopy "%~dp0"*.* C:\zabbix\ /s /e /y /v /c

:: Кооптировании установочного файла для определенной разрядности системы

Set xOS=x64

If "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="x86" If Not Defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 Set xOS=x86

If %xOS%==x86 (xcopy "C:\zabbix\inst\zabbix_agents_ 4.2.3.win\bin\win32" "C:\zabbix" /s /e /y /v & xcopy "C:\zabbix\inst

ssm-2.24\win32" "C:\zabbix\inst

ssm-2.24" /s /e /y /v) Else (xcopy "C:\zabbix\inst\zabbix_agents_ 4.2.3.win\bin\win64" "C:\zabbix" /s /e /y /v & xcopy "C:\zabbix\inst

ssm-2.24\win64" "C:\zabbix\inst

ssm-2.24" /s /e /y /v)

:: Установка службы Zabbix Agent

C:/zabbix/zabbix_agentd.exe --config C:/zabbix/zabbix_agentd.win.conf --install

::Переменная Path для zabbix

path %PATH%;C:\zabbix\

:: Установка службы OpenHardwareMonitor

cd C:\zabbix\inst

ssm-2.24

nssm install OpenHardwareMonitor C:\zabbix\OpenHardwareMonitor\OpenHardwareMonitor.exe

:: Применение к службам Автозапуска Перезапуск при 2х сбоях Старт служб

sc config OpenHardwareMonitor start= auto

sc failure OpenHardwareMonitor reset= 60 actions= restart/60000/restart/120000//

nssm start OpenHardwareMonitor

sc config "Zabbix Agent" start= auto

sc failure "Zabbix Agent" reset= 60 actions= restart/60000/restart/120000//

net start "Zabbix Agent"

::Установка smartmontools состояния дисков

start C:\zabbix\inst\smartmontools-7.0-1.win32-setup.exe /S

::Для Windows XP Служба zabbix agentd запущенная от имени Локальная система не видит smartctl.exe

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v Path /t REG_EXPAND_SZ /d "%path%;C:\Program Files"\smartmontools\bin; /f

path %PATH%;C:\Program Files\smartmontools\bin

::Дополнительно команды для переменных если выше команд не достаточно

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl.exe" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\smartmontools\bin\smartctl.exe" /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl.exe" /v Path /t REG_SZ /d "C:\Program Files"\smartmontools\bin\ /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl-nc.exe" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\smartmontools\bin\smartctl-nc.exe" /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl-nc.exe" /v Path /t REG_SZ /d "C:\Program Files"\smartmontools\bin\ /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartd.exe" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\smartmontools\bin\smartd.exe" /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartd.exe" /v Path /t REG_SZ /d "C:\Program Files"\smartmontools\bin\ /f



:: Запрос на настройку файла конфигурации

:: Если любой другой ответ запустить запрос еще раз

:vopros

:: Очистка экрана

::@cls

set /P zapros=Вы хотите настроить файл конфигурации [Y,N]?:

if /i "%zapros%"=="y" (goto :yconf) else (if /i "%zapros%"=="n" (goto :end) else (goto :vopros))

:yconf

:: Запрос для заполнения конфигурации файла переменные запроса

set ipserver=Укажите IP адрес Zabbix Servera Server=

set portserver=Укажите порт обычно 10050 ListenPort=

set activserver=Укажите IP и Порт Zabbix Servera для активных проверок обычно порт 10051 ServerActive=

:: Визуальный вывод и получение ввода данных

chcp 866 >NUL

echo %ipserver%

set /P Server=

set Server=Server=%Server%

echo.

echo %portserver%

set /P ListenPort=

set ListenPort=ListenPort=%ListenPort%

echo.

echo %activserver%

set /P ServerActive=

set ServerActive=ServerActive=%ServerActive%

echo.

:: Цикл для каждого параметра и подстановка

setlocal EnableDelayedExpansion

for %%t in (Server, ListenPort, ServerActive) do (

<"C:\zabbix\zabbix_agentd.win.conf">$ (for /f "delims=" %%a in ('find /I /N /V ""') do @(

set "s=%%a"& set "s=!s:*]=!"& echo:!s!|>nul findstr /ibrc:"%%t=" && (

echo:!%%t!

) || (

echo:!s!

)

)

)& >nul move $ "C:\zabbix\zabbix_agentd.win.conf"

)

endlocal

:: Перезапуск службы после настройки конфигурации

net restart "Zabbix Agent"

chcp 1251 >NUL

echo Для более детальной настройки откройте C:\zabbix\zabbix_agentd.win.conf

:end



::Перезагрузка для применения системной переменной

::shutdown -r -f -t 15 -c "Перезагрузка системы"

pause

color 0f