Сообщение Артём Мамзиков » Пн май 06, 2019 10:55 #1

Вторая версия Добавлен запрос на основную настройку Конфигурации

V2.0 Install 32 64Bit Zabbix Agent.bat Показать @ECHO OFF

mode con:cols=130 lines=40

color 1A

:: Автор Артём Андреевич Мамзиков

:: V 2.0 2019.12.12

chcp 1251 >NUL

TITLE Установка Zabbix Agent и дополнений

@cls

echo.

echo.

echo. Данный скрипт автоматически выполнит:

echo. 1. Разрешить выполнение всех скриптов в PowerShell Unrestricted (правка реестра)

echo. 2. Брандмауэр Windows Разрешение Входящих Исходящих Портов 10050 и 10051

echo. 3. Определение разрядности системы x86 или x64

echo. 4. Установка Zabbix Agent

echo. 5. Установка OpenHardwareMonitor

echo. 6. Установка smartmontools состояния дисков

echo.

echo. P.S.

echo. Убрать # для передачи необходимых параметров в OpenHardwareMonitor

echo. При необходимости настроить файл конфигурации C:\zabbix\zabbix_agentd.win.conf

echo. Скрипт должен выполнятся от имени Администратора

echo. или Пользователя имеющего соответствующие права на изменения!!!

@echo off

pause

@Echo Off

::Пользователь Разрешить выполнение всех скриптов в PowerShell

reg add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v EnableScripts /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v ExecutionPolicy /t REG_SZ /d Unrestricted /f

::Локально компьютера Разрешить выполнение всех скриптов в PowerShell

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v EnableScripts /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v ExecutionPolicy /t REG_SZ /d Unrestricted /f

:: Unrestricted - разрешено выполнение абсолютно любых сценариев не подписанных скриптов в PowerShell

reg add HKCU\Software\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell /v ExecutionPolicy /t REG_SZ /d Unrestricted /f

:: Брандмауэр Windows Разрешение Входящих Исходящих Портов 10050 и 10051

netsh advfirewall firewall add rule name="10050 Zabbix" protocol=TCP dir=in localport=10050 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="10051 Zabbix" protocol=TCP dir=in localport=10051 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="10050 Zabbix" protocol=TCP dir=out localport=10050 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="10051 Zabbix" protocol=TCP dir=out localport=10051 action=allow

:: Остановка служб на случай если были установлены ранее

net stop "Zabbix Agent"

net stop OpenHardwareMonitor

:: Определение пути откуда запущен bat и копирование в C:\zabbix\

chcp 1251

xcopy "%~dp0"*.* C:\zabbix\ /s /e /y /v /c

:: Кооптировании установочного файла для определенной разрядности системы

Set xOS=x64

If "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="x86" If Not Defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 Set xOS=x86

If %xOS%==x86 (xcopy "C:\zabbix\inst\zabbix_agents_ 4.2.3.win\bin\win32" "C:\zabbix" /s /e /y /v & xcopy "C:\zabbix\inst

ssm-2.24\win32" "C:\zabbix\inst

ssm-2.24" /s /e /y /v) Else (xcopy "C:\zabbix\inst\zabbix_agents_ 4.2.3.win\bin\win64" "C:\zabbix" /s /e /y /v & xcopy "C:\zabbix\inst

ssm-2.24\win64" "C:\zabbix\inst

ssm-2.24" /s /e /y /v)

:: Установка службы Zabbix Agent

C:/zabbix/zabbix_agentd.exe --config C:/zabbix/zabbix_agentd.win.conf --install

::Переменная Path для zabbix

path %PATH%;C:\zabbix\

:: Установка службы OpenHardwareMonitor

cd C:\zabbix\inst

ssm-2.24

nssm install OpenHardwareMonitor C:\zabbix\OpenHardwareMonitor\OpenHardwareMonitor.exe

:: Применение к службам Автозапуска Перезапуск при 2х сбоях Старт служб

sc config OpenHardwareMonitor start= auto

sc failure OpenHardwareMonitor reset= 60 actions= restart/60000/restart/120000//

nssm start OpenHardwareMonitor

sc config "Zabbix Agent" start= auto

sc failure "Zabbix Agent" reset= 60 actions= restart/60000/restart/120000//

net start "Zabbix Agent"

::Установка smartmontools состояния дисков

start C:\zabbix\inst\smartmontools-7.0-1.win32-setup.exe /S

::Для Windows XP Служба zabbix agentd запущенная от имени Локальная система не видит smartctl.exe

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v Path /t REG_EXPAND_SZ /d "%path%;C:\Program Files"\smartmontools\bin; /f

path %PATH%;C:\Program Files\smartmontools\bin

::Дополнительно команды для переменных если выше команд не достаточно

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl.exe" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\smartmontools\bin\smartctl.exe" /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl.exe" /v Path /t REG_SZ /d "C:\Program Files"\smartmontools\bin\ /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl-nc.exe" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\smartmontools\bin\smartctl-nc.exe" /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl-nc.exe" /v Path /t REG_SZ /d "C:\Program Files"\smartmontools\bin\ /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartd.exe" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\smartmontools\bin\smartd.exe" /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartd.exe" /v Path /t REG_SZ /d "C:\Program Files"\smartmontools\bin\ /f



:: Запрос на настройку файла конфигурации

:: Если любой другой ответ запустить запрос еще раз

:vopros

:: Очистка экрана

::@cls

set /P zapros=Вы хотите настроить файл конфигурации [Y,N]?:

if /i "%zapros%"=="y" (goto :yconf) else (if /i "%zapros%"=="n" (goto :end) else (goto :vopros))

:yconf

:: Запрос для заполнения конфигурации файла переменные запроса

set ipserver=Укажите IP адрес Zabbix Servera Server=

set portserver=Укажите порт обычно 10050 ListenPort=

set activserver=Укажите IP и Порт Zabbix Servera для активных проверок обычно порт 10051 ServerActive=

:: Визуальный вывод и получение ввода данных

chcp 866 >NUL

echo %ipserver%

set /P Server=

set Server=Server=%Server%

echo.

echo %portserver%

set /P ListenPort=

set ListenPort=ListenPort=%ListenPort%

echo.

echo %activserver%

set /P ServerActive=

set ServerActive=ServerActive=%ServerActive%

echo.

:: Цикл для каждого параметра и подстановка

setlocal EnableDelayedExpansion

for %%t in (Server, ListenPort, ServerActive) do (

<"C:\zabbix\zabbix_agentd.win.conf">$ (for /f "delims=" %%a in ('find /I /N /V ""') do @(

set "s=%%a"& set "s=!s:*]=!"& echo:!s!|>nul findstr /ibrc:"%%t=" && (

echo:!%%t!

) || (

echo:!s!

)

)

)& >nul move $ "C:\zabbix\zabbix_agentd.win.conf"

)

endlocal

:: Перезапуск службы после настройки конфигурации

net restart "Zabbix Agent"

chcp 1251 >NUL

echo Для более детальной настройки откройте C:\zabbix\zabbix_agentd.win.conf

:end



::Перезагрузка для применения системной переменной

::shutdown -r -f -t 15 -c "Перезагрузка системы"

pause

color 0f

Первая версия скрипта, без предложения основных настроек конфигурации

V1.0 Install 32 64Bit Zabbix Agent.bat Показать @ECHO OFF

mode con:cols=100 lines=20

color 1A

:: Автор Артём Андреевич Мамзиков

:: V 1.0 2019.06.10

chcp 1251 >NUL

@cls

echo.

echo.

echo. Данный скрипт автоматически выполнит:

echo. 1. Разрешить выполнение всех скриптов в PowerShell Unrestricted (правка реестра)

echo. 2. Брандмауэр Windows Разрешение Входящих Исходящих Портов 10050 и 10051

echo. 3. Определение разрядности системы x86 или x64

echo. 4. Установка Zabbix Agent

echo. 5. Установка OpenHardwareMonitor

echo. 6. Установка smartmontools состояния дисков

echo.

echo. P.S.

echo. Убрать # для передачи необходимых параметров в OpenHardwareMonitor

echo. При не обходимости настроить файл конфигурции C:\zabbix\zabbix_agentd.win.conf

echo. Скрипт должен выполнятся от имени Администратора

echo. или Пользователя имеющего соответствующие права на изменения!!!

@echo off

pause

@Echo Off

::Пользователь Разрешить выполнение всех скриптов в PowerShell

reg add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v EnableScripts /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v ExecutionPolicy /t REG_SZ /d Unrestricted /f

::Локально компьютера Разрешить выполнение всех скриптов в PowerShell

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v EnableScripts /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell /v ExecutionPolicy /t REG_SZ /d Unrestricted /f

:: Unrestricted - разрешено выполнение абсолютно любых сценариев не подписанных скриптов в PowerShell

reg add HKCU\Software\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell /v ExecutionPolicy /t REG_SZ /d Unrestricted /f

:: Брандмауэр Windows Разрешение Входящих Исходящих Портов 10050 и 10051

netsh advfirewall firewall add rule name="10050 Zabbix" protocol=TCP dir=in localport=10050 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="10051 Zabbix" protocol=TCP dir=in localport=10051 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="10050 Zabbix" protocol=TCP dir=out localport=10050 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="10051 Zabbix" protocol=TCP dir=out localport=10051 action=allow

:: Остановка служб на случай если были установлены ранее

net stop "Zabbix Agent"

net stop OpenHardwareMonitor

:: Определение пути откуда запущен bat и копирование в C:\zabbix\

chcp 1251

xcopy "%~dp0"*.* C:\zabbix\ /s /e /y /v

:: Копировани установочного файла для определенной рязрядности системы

Set xOS=x64

If "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="x86" If Not Defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 Set xOS=x86

If %xOS%==x86 (xcopy C:\zabbix\inst\zabbix_agents_ 4.2.3.win\bin\win32 C:\zabbix /s /e /y /v & xcopy C:\zabbix\inst

ssm-2.24\win32 C:\zabbix\inst

ssm-2.24 /s /e /y /v) Else (xcopy C:\zabbix\inst\zabbix_agents_ 4.2.3.win\bin\win64 C:\zabbix /s /e /y /v & xcopy C:\zabbix\inst

ssm-2.24\win64 C:\zabbix\inst

ssm-2.24 /s /e /y /v)

:: Установка службы Zabbix Agent

C:/zabbix/zabbix_agentd.exe --config C:/zabbix/zabbix_agentd.win.conf --install

::Переменная Path для zabbix

path %PATH%;C:\zabbix\

:: Установка службы OpenHardwareMonitor

cd C:\zabbix\inst

ssm-2.24

nssm install OpenHardwareMonitor C:\zabbix\OpenHardwareMonitor\OpenHardwareMonitor.exe

:: Применение к службам Автозапуска Перезапуск при 2х сбоях Старт служб

sc config OpenHardwareMonitor start= auto

sc failure OpenHardwareMonitor reset= 60 actions= restart/60000/restart/120000//

nssm start OpenHardwareMonitor

sc config "Zabbix Agent" start= auto

sc failure "Zabbix Agent" reset= 60 actions= restart/60000/restart/120000//

net start "Zabbix Agent"

::Установка smartmontools состояния дисков

start C:\zabbix\inst\smartmontools-7.0-1.win32-setup.exe /S

::Для Windows XP Служба zabbix agentd запущенная от имени Локальная система не видит smartctl.exe

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v Path /t REG_EXPAND_SZ /d "%path%;C:\Program Files"\smartmontools\bin; /f

path %PATH%;C:\Program Files\smartmontools\bin

::Дополнительно команды для переменных если выше команд не достаточно

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl.exe" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\smartmontools\bin\smartctl.exe" /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl.exe" /v Path /t REG_SZ /d "C:\Program Files"\smartmontools\bin\ /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl-nc.exe" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\smartmontools\bin\smartctl-nc.exe" /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl-nc.exe" /v Path /t REG_SZ /d "C:\Program Files"\smartmontools\bin\ /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartd.exe" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\smartmontools\bin\smartd.exe" /f

::reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartd.exe" /v Path /t REG_SZ /d "C:\Program Files"\smartmontools\bin\ /f

::Перезагрузка для применения системнгй перменной

::shutdown -r -f -t 15 -c "Перезагрузка системы"

Remove 32 64Bit Zabbix Agent .bat Показать @Echo Off

::Остановка службы Заббикс Агента

zabbix_agentd.exe --stop

net stop "Zabbix Agent"

::Удаление Заббикс Агента

C:/zabbix/zabbix_agentd.exe --config C:/zabbix/zabbix_agentd.win.conf --uninstall

::Переход в директорию

cd C:\zabbix\inst

ssm-2.24

::Остановка службы OpenHardwareMonitor

nssm stop OpenHardwareMonitor

net stop OpenHardwareMonitor

:: Удаление службы OpenHardwareMonitor

nssm remove OpenHardwareMonitor confirm

:: Удаление smartmontools

Start C:\"Program Files"\smartmontools\uninst-smartmontools.exe /S

::Удаление дополнительных команд переменной если они были установленны

::REG DELETE "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl.exe" /f

::REG DELETE "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartctl-nc.exe" /f

::REG DELETE "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\smartd.exe" /f

Некоторые источники по командам в скриптах

Конфиг Zabbix Agent с переведенным описанием Показать

# Чтобы получить дополнительную информацию о Zabbix, посетите

# Значения по умолчанию являются умолчаниями демона, но не значениями которые указаны в поставляемых файлах конфигурации.

# https://www.zabbix.com/documentation/4. ... agentd_win



############ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ #################



### Опция: Тип Журнала (LogType)

# Указывает, куда записываются сообщения журнала:

# система-журнал событий Windows

# файл - файл, указанный в параметре файл журнала (LogType)

# консоль-стандартный вывод

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# LogType=file



### Опции: Лог файл

# Имя файла журнала для параметра LogType file.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# LogFile=



LogFile=c:\zabbix\zabbix_agentd.log



### Опция: Размер Файла Журнала

# Максимальный размер файла журнала в МБ.

# 0-отключить автоматическое вращение журнала.

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 0-1024

# По умолчанию:



LogFileSize=3



### Опция: Уровень Отладки (DebugLevel)

# Задает уровень отладки:

# 0 - основная информация о запуске и остановке процессов Zabbix

# 1 - критическая информация

# 2 - сведения об ошибках

# 3 - Предупреждение

# 4 - для отладки (производит много информации)

# 5 - расширенная отладка (дает еще больше информации)

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 0-5

# По умолчанию:

# DebugLevel=3



### Опция: IP источника

# Исходный IP-адрес для исходящих соединений.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# SourceIP=



### Опция: Включить удаленные команды

# Разрешены ли удаленные команды с Zabbix сервера.

# 0 - не разрешено

# 1 - разрешается

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# EnableRemoteCommands=0



EnableRemoteCommands=1



### Опция: Лог Удаленных Команд

# Включить ведение журнала выполненных команд оболочки в виде предупреждений.

# 0 - выключено

# 1 - включено

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:



LogRemoteCommands=1



##### Пассивные проверки, связанные



### Опция: Сервер

# Список IP-адресов, разделенных запятыми, необязательно в нотации CIDR, или имен хостов Zabbix серверов.

# Входящие соединения будут приниматься только от перечисленных здесь хостов.

# Если поддержка IPv6 включена, то '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff: 127.0.0.1 ' обрабатываются одинаково и ':: / 0 ' позволит любой IPv4 или IPv6 адрес.

# '0.0.0.0/0' может использоваться для разрешения любого IPv4-адреса.

# Пример: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.domain

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:



Server=192.168.175.111



### Опция: порт прослушивания

# Агент будет прослушивать на этом порту соединения с сервера.

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 1024-32767

# По умолчанию:



ListenPort=10050



### Опция: прослушивание IP

# Список разделенных запятыми IP-адресов, которые агент должен прослушивать.

# Первый IP-адрес отправляется на Zabbix сервер при подключении к нему для получения списка активных проверок.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# ListenIP=



### Опция: запуск агента

# Количество предварительно разветвленных экземпляров zabbix_агента, которые обрабатывают пассивные проверки.

# При значении 0 отключает пассивные проверки, и агент не будет прослушивать TCP-порт.

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 0-100

# По умолчанию:

# StartAgents=3



##### Активные проверки связаны



### Опция: сервер актив

# Список разделенных запятыми пар IP:порт (или имя_хоста:порт) серверов Zabbix для активных проверок.

# Если порт не указан, используется порт по умолчанию.

# IPv6-адреса должны быть заключены в квадратные скобки, если указан порт для этого хоста.

# Если порт не указан, квадратные скобки для адресов IPv6 необязательны.

# Если этот параметр не указан, активные проверки отключаются.

# Пример: ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# ServerActive=



ServerActive=192.168.175.111:10051



### Опция: Имя Хоста

# Уникальное, чувствительное к регистру имя хоста.

# Требуется для активных проверок и должно совпадать с именем хоста, настроенным на сервере.

# Значение получается из элемента имени хоста, если не определено.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# Hostname=



### Опция: Элемент Имени Хоста

# Элемент, используемый для создания имени хоста, если оно не определено. Игнорируется, если определено имя хоста.

# Не поддерживает пользовательские параметры или псевдонимы.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# HostnameItem=system.hostname[host]



HostnameItem=system.hostname[host]



### Вариант: Хост Метаданных

# Необязательный параметр, определяющий метаданные хоста.

# Метаданные хоста используются в процессе автоматической регистрации хоста.

# Агент выдаст ошибку и не запустится, если значение превышает ограничение в 255 символов.

# Если не определено, значение будет получено из элемента метаданных узла.

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 0-255 символов

# По умолчанию:

# HostMetadata=



### Опция: элемент метаданных Хоста

# Необязательный параметр, определяющий элемент, используемый для получения метаданных узла.

# Метаданные хоста используются в процессе автоматической регистрации хоста.

# Во время запроса на авторегистрацию агент регистрирует предупреждающее сообщение, если

# значение, возвращаемое указанным элементом, превышает ограничение в 255 символов.

# Этот параметр используется только в том случае, если метаданные хоста не определены.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# HostMetadataItem=



### Опция: Обновить Активные Проверки

# Как часто обновляется список активных проверок, в секундах.

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 60-3600

# По умолчанию:

# RefreshActiveChecks=60



### Вариант: Буфер Отправки

# Не храните данные в буфере дольше N секунд.

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 1-3600

# По умолчанию:

# BufferSend=5



### Опция: Размер Буфера

# Максимальное количество значений в буфере памяти. Агент будет отправлять

# все собранные данные на Zabbix сервер или прокси если буфер заполнен.

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 2-65535

# По умолчанию:

# BufferSize=100



### Опция: Максимально Линий В Секунду

# Максимальное количество новых строк, которые агент будет отправлять в секунду на Zabbix сервер

# или прокси-обработка активных проверок "log", "logrt" и " eventlog.

# Указанное значение будет переопределено параметром maxlines,

# представленная в 'журнал', 'logrt' или 'журнал событий' ключи пункт .

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 1-1000

# По умолчанию:

# MaxLinesPerSecond=20



############ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ #################



### Опция: псевдоним Alias

# Устанавливает псевдоним для ключа элемента. Его можно использовать для замены длинного и сложного ключа элемента на меньший и более простой.

# Может присутствовать несколько параметров псевдонимов. Несколько параметров с одним и тем же ключом Alias не допускаются.

# Различные ключи Alias могут ссылаться на один и тот же ключ элемента.

# Например, чтобы получить использование файла подкачки в процентах с сервера:

# Alias=pg_usage:perf_counter[\Paging File(_Total)\% Usage]

# Теперь стенографический ключ pg_usage может быть использован для получения данных.

# Псевдонимы могут использоваться в элементе метаданных хоста, но не в параметре «Имя хоста» или «Счетчик перфорации».

#

# Обязательно: нет

# Диапазон:

# По умолчанию:



### Опция: Тайм-аут

# Потратьте не более таймаута на обработку.

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 1-30

# По умолчанию:



Timeout=15



### Опция: СчетчикПерф

# Синтаксис: <имя_параметра>, "<путь_счетчика_перф>>, <период>

# Определяет новый параметр <имя_параметра>, который является средним значением для счетчика производительности системы <perf_counter_path> за указанный период времени <период> (в секундах).

# Например, если вы хотите получать среднее число прерываний процессора в секунду за последнюю минуту, вы можете определить новый параметр «прерывания» следующим образом:

# PerfCounter = interrupts,"\Processor(0)\Interrupts/sec",60

# Обратите внимание, двойные кавычки вокруг пути счетчика производительности.

# Образцы для расчета среднего значения будут отбираться каждую секунду.

# Вы можете запустить "команду perf -qx ", чтобы получить список всех счетчиков производительности, доступных в Windows.

#

# Обязательно: нет

# Диапазон:

# По умолчанию:



### Опция: Включить

# Вы можете включить отдельные файлы в файл конфигурации.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# Include=



# Include=c:\zabbix\zabbix_agentd.userparams.conf

# Include=c:\zabbix\zabbix_agentd.conf.d\

# Include=c:\zabbix\zabbix_agentd.conf.d\*.conf



####### Определяемые пользователем параметры мониторинга #######



### Опция: небезопасные параметры пользователя

# Разрешить передачу всех символов в аргументах для пользовательских параметров.

# Следующие символы не допускаются:

# \ ' " ` * ? [ ] { } ~ $ ! & ; ( ) < > | # @

# Кроме того, символы новой строки не допускаются.

# 0 - не разрешать

# 1 - разрешить

#

# Обязательно: нет

# Диапазон: 0-1

# По умолчанию:



UnsafeUserParameters=1



### Опция: Параметр Пользователя

# Определяемый пользователем параметр для мониторинга. Может быть несколько пользовательских параметров.

# Формат: пользовательский параметр= < ключ>,<команда оболочки> UserParameter=<key>,<shell command>

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:



UserParameter=ZScript[*], powershell C:\zabbix\Scripts\windows.$1.ps1 $2 $3 $4

UserParameter=sqldatabasename.discovery,powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File C:\zabbix\scripts\SQLBaseName_To_Zabbix.ps1



####### ПАРАМЕТРЫ, СВЯЗАННЫЕ С TLS #######



### Вариант: TLS подключения

# Как агент должен подключиться к серверу или прокси-серверу. Используется для активных проверок.

# Можно указать только одно значение:

# unencrypted-подключение без шифрования

# psk - подключение с помощью протокола TLS и предварительно общего ключа

# cert - подключение с использованием протокола TLS и сертификата

#

# Обязательно: да, если определены параметры сертификата TLS или PSK (даже для "незашифрованного" соединения)

# По умолчанию:

# TLSConnect=unencrypted



#TLSConnect=psk



### Вариант: TLS принимает

# Какие входящие соединения принимать.

# Можно указать несколько значений, разделенных запятой:

# unencrypted - принимать соединения без шифрования

# psk - принимать соединения, защищенные TLS и предварительно общим ключом

# cert - принимать соединения, защищенные протоколом TLS и сертификатом

#

# Обязательно: да, если определены параметры сертификата TLS или PSK (даже для "незашифрованного" соединения)

# По умолчанию:

# TLSAccept=unencrypted



#TLSAccept=psk



### Опция: TLS CA Файл

# Полный путь к файлу, содержащему сертификаты CA высшего уровня для

# проверка сертификата сверстника.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# TLSCAFile=



### Опция: TLS CRL Файл

# Полный путь к файлу, содержащему отозванные сертификаты.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# TLSCRLFile=



### Опция: TLS Сервер CertIssuer

# Допускается выдача сертификата сервера.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# TLSServerCertIssuer=



### Опция: TLS Сервер CertSubject

# Разрешенный субъект сертификата сервера.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# TLSServerCertSubject=



### Опция: TLS Сертификат Файл

# Полный путь к файлу, содержащему сертификат агента или цепочку сертификатов.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# TLSCertFile=



### Опция: файл ключей TLS

# Полный путь к файлу, содержащему закрытый ключ агента.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# TLSKeyFile=



### Опция: TLS PSK Идентичность

# Уникальная, чувствительная к регистру строка, используемая для идентификации предварительного общего ключа.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# TLSPSKIdentity=



#TLSPSKIdentity=PSK 001



### Опция: TLS PSK файл

# Полный путь к файлу, содержащему предварительный ключ.

#

# Обязательно: нет

# По умолчанию:

# TLSPSKFile=



#TLSPSKFile=C:\zabbix\21programzabbix_agentd.psk за указанный период времени <период> (в секундах).# Например, если вы хотите получать среднее число прерываний процессора в секунду за последнюю минуту, вы можете определить новый параметр «прерывания» следующим образом:# PerfCounter = interrupts,"\Processor(0)\Interrupts/sec",60# Обратите внимание, двойные кавычки вокруг пути счетчика производительности.# Образцы для расчета среднего значения будут отбираться каждую секунду.# Вы можете запустить "команду perf -qx ", чтобы получить список всех счетчиков производительности, доступных в Windows.# Обязательно: нет# Диапазон:# По умолчанию:### Опция: Включить# Вы можете включить отдельные файлы в файл конфигурации.# Обязательно: нет# По умолчанию:# Include=# Include=c:\zabbix\zabbix_agentd.userparams.conf# Include=c:\zabbix\zabbix_agentd.conf.d\# Include=c:\zabbix\zabbix_agentd.conf.d\*.conf####### Определяемые пользователем параметры мониторинга ########## Опция: небезопасные параметры пользователя# Разрешить передачу всех символов в аргументах для пользовательских параметров.# Следующие символы не допускаются:# \ ' " ` * ? [ ] { } ~ $ ! & ; ( ) < > | # @# Кроме того, символы новой строки не допускаются.# 0 - не разрешать# 1 - разрешить# Обязательно: нет# Диапазон: 0-1# По умолчанию:UnsafeUserParameters=1### Опция: Параметр Пользователя# Определяемый пользователем параметр для мониторинга. Может быть несколько пользовательских параметров.# Формат: пользовательский параметр= < ключ>,<команда оболочки> UserParameter= , # Обязательно: нет# По умолчанию:UserParameter=ZScript[*], powershell C:\zabbix\Scripts\windows.$1.ps1 $2 $3 $4UserParameter=sqldatabasename.discovery,powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File C:\zabbix\scripts\SQLBaseName_To_Zabbix.ps1####### ПАРАМЕТРЫ, СВЯЗАННЫЕ С TLS ########## Вариант: TLS подключения# Как агент должен подключиться к серверу или прокси-серверу. Используется для активных проверок.# Можно указать только одно значение:# unencrypted-подключение без шифрования# psk - подключение с помощью протокола TLS и предварительно общего ключа# cert - подключение с использованием протокола TLS и сертификата# Обязательно: да, если определены параметры сертификата TLS или PSK (даже для "незашифрованного" соединения)# По умолчанию:# TLSConnect=unencrypted#TLSConnect=psk### Вариант: TLS принимает# Какие входящие соединения принимать.# Можно указать несколько значений, разделенных запятой:# unencrypted - принимать соединения без шифрования# psk - принимать соединения, защищенные TLS и предварительно общим ключом# cert - принимать соединения, защищенные протоколом TLS и сертификатом# Обязательно: да, если определены параметры сертификата TLS или PSK (даже для "незашифрованного" соединения)# По умолчанию:# TLSAccept=unencrypted#TLSAccept=psk### Опция: TLS CA Файл# Полный путь к файлу, содержащему сертификаты CA высшего уровня для# проверка сертификата сверстника.# Обязательно: нет# По умолчанию:# TLSCAFile=### Опция: TLS CRL Файл# Полный путь к файлу, содержащему отозванные сертификаты.# Обязательно: нет# По умолчанию:# TLSCRLFile=### Опция: TLS Сервер CertIssuer# Допускается выдача сертификата сервера.# Обязательно: нет# По умолчанию:# TLSServerCertIssuer=### Опция: TLS Сервер CertSubject# Разрешенный субъект сертификата сервера.# Обязательно: нет# По умолчанию:# TLSServerCertSubject=### Опция: TLS Сертификат Файл# Полный путь к файлу, содержащему сертификат агента или цепочку сертификатов.# Обязательно: нет# По умолчанию:# TLSCertFile=### Опция: файл ключей TLS# Полный путь к файлу, содержащему закрытый ключ агента.# Обязательно: нет# По умолчанию:# TLSKeyFile=### Опция: TLS PSK Идентичность# Уникальная, чувствительная к регистру строка, используемая для идентификации предварительного общего ключа.# Обязательно: нет# По умолчанию:# TLSPSKIdentity=#TLSPSKIdentity=PSK 001### Опция: TLS PSK файл# Полный путь к файлу, содержащему предварительный ключ.# Обязательно: нет# По умолчанию:# TLSPSKFile=#TLSPSKFile=C:\zabbix\21programzabbix_agentd.psk # Это файл конфигурации для службы агента Zabbix (Windows)# Чтобы получить дополнительную информацию о Zabbix, посетите http://www.zabbix.com # Значения по умолчанию являются умолчаниями демона, но не значениями которые указаны в поставляемых файлах конфигурации.############ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ #################### Опция: Тип Журнала (LogType)# Указывает, куда записываются сообщения журнала:# система-журнал событий Windows# файл - файл, указанный в параметре файл журнала (LogType)# консоль-стандартный вывод# Обязательно: нет# По умолчанию:# LogType=file### Опции: Лог файл# Имя файла журнала для параметра LogType file.# Обязательно: нет# По умолчанию:# LogFile=LogFile=c:\zabbix\zabbix_agentd.log### Опция: Размер Файла Журнала# Максимальный размер файла журнала в МБ.# 0-отключить автоматическое вращение журнала.# Обязательно: нет# Диапазон: 0-1024# По умолчанию:LogFileSize=3### Опция: Уровень Отладки (DebugLevel)# Задает уровень отладки:# 0 - основная информация о запуске и остановке процессов Zabbix# 1 - критическая информация# 2 - сведения об ошибках# 3 - Предупреждение# 4 - для отладки (производит много информации)# 5 - расширенная отладка (дает еще больше информации)# Обязательно: нет# Диапазон: 0-5# По умолчанию:# DebugLevel=3### Опция: IP источника# Исходный IP-адрес для исходящих соединений.# Обязательно: нет# По умолчанию:# SourceIP=### Опция: Включить удаленные команды# Разрешены ли удаленные команды с Zabbix сервера.# 0 - не разрешено# 1 - разрешается# Обязательно: нет# По умолчанию:# EnableRemoteCommands=0EnableRemoteCommands=1### Опция: Лог Удаленных Команд# Включить ведение журнала выполненных команд оболочки в виде предупреждений.# 0 - выключено# 1 - включено# Обязательно: нет# По умолчанию:LogRemoteCommands=1##### Пассивные проверки, связанные### Опция: Сервер# Список IP-адресов, разделенных запятыми, необязательно в нотации CIDR, или имен хостов Zabbix серверов.# Входящие соединения будут приниматься только от перечисленных здесь хостов.# Если поддержка IPv6 включена, то '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff: 127.0.0.1 ' обрабатываются одинаково и ':: / 0 ' позволит любой IPv4 или IPv6 адрес.# '0.0.0.0/0' может использоваться для разрешения любого IPv4-адреса.# Пример: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.domain# Обязательно: нет# По умолчанию:Server=192.168.175.111### Опция: порт прослушивания# Агент будет прослушивать на этом порту соединения с сервера.# Обязательно: нет# Диапазон: 1024-32767# По умолчанию:ListenPort=10050### Опция: прослушивание IP# Список разделенных запятыми IP-адресов, которые агент должен прослушивать.# Первый IP-адрес отправляется на Zabbix сервер при подключении к нему для получения списка активных проверок.# Обязательно: нет# По умолчанию:# ListenIP=### Опция: запуск агента# Количество предварительно разветвленных экземпляров zabbix_агента, которые обрабатывают пассивные проверки.# При значении 0 отключает пассивные проверки, и агент не будет прослушивать TCP-порт.# Обязательно: нет# Диапазон: 0-100# По умолчанию:# StartAgents=3##### Активные проверки связаны### Опция: сервер актив# Список разделенных запятыми пар IP:порт (или имя_хоста:порт) серверов Zabbix для активных проверок.# Если порт не указан, используется порт по умолчанию.# IPv6-адреса должны быть заключены в квадратные скобки, если указан порт для этого хоста.# Если порт не указан, квадратные скобки для адресов IPv6 необязательны.# Если этот параметр не указан, активные проверки отключаются.# Пример: ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]# Обязательно: нет# По умолчанию:# ServerActive=ServerActive=192.168.175.111:10051### Опция: Имя Хоста# Уникальное, чувствительное к регистру имя хоста.# Требуется для активных проверок и должно совпадать с именем хоста, настроенным на сервере.# Значение получается из элемента имени хоста, если не определено.# Обязательно: нет# По умолчанию:# Hostname=### Опция: Элемент Имени Хоста# Элемент, используемый для создания имени хоста, если оно не определено. Игнорируется, если определено имя хоста.# Не поддерживает пользовательские параметры или псевдонимы.# Обязательно: нет# По умолчанию:# HostnameItem=system.hostname[host]HostnameItem=system.hostname[host]### Вариант: Хост Метаданных# Необязательный параметр, определяющий метаданные хоста.# Метаданные хоста используются в процессе автоматической регистрации хоста.# Агент выдаст ошибку и не запустится, если значение превышает ограничение в 255 символов.# Если не определено, значение будет получено из элемента метаданных узла.# Обязательно: нет# Диапазон: 0-255 символов# По умолчанию:# HostMetadata=### Опция: элемент метаданных Хоста# Необязательный параметр, определяющий элемент, используемый для получения метаданных узла.# Метаданные хоста используются в процессе автоматической регистрации хоста.# Во время запроса на авторегистрацию агент регистрирует предупреждающее сообщение, если# значение, возвращаемое указанным элементом, превышает ограничение в 255 символов.# Этот параметр используется только в том случае, если метаданные хоста не определены.# Обязательно: нет# По умолчанию:# HostMetadataItem=### Опция: Обновить Активные Проверки# Как часто обновляется список активных проверок, в секундах.# Обязательно: нет# Диапазон: 60-3600# По умолчанию:# RefreshActiveChecks=60### Вариант: Буфер Отправки# Не храните данные в буфере дольше N секунд.# Обязательно: нет# Диапазон: 1-3600# По умолчанию:# BufferSend=5### Опция: Размер Буфера# Максимальное количество значений в буфере памяти. Агент будет отправлять# все собранные данные на Zabbix сервер или прокси если буфер заполнен.# Обязательно: нет# Диапазон: 2-65535# По умолчанию:# BufferSize=100### Опция: Максимально Линий В Секунду# Максимальное количество новых строк, которые агент будет отправлять в секунду на Zabbix сервер# или прокси-обработка активных проверок "log", "logrt" и " eventlog.# Указанное значение будет переопределено параметром maxlines,# представленная в 'журнал', 'logrt' или 'журнал событий' ключи пункт .# Обязательно: нет# Диапазон: 1-1000# По умолчанию:# MaxLinesPerSecond=20############ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ #################### Опция: псевдоним Alias# Устанавливает псевдоним для ключа элемента. Его можно использовать для замены длинного и сложного ключа элемента на меньший и более простой.# Может присутствовать несколько параметров псевдонимов. Несколько параметров с одним и тем же ключом Alias не допускаются.# Различные ключи Alias могут ссылаться на один и тот же ключ элемента.# Например, чтобы получить использование файла подкачки в процентах с сервера:# Alias=pg_usage:perf_counter[\Paging File(_Total)\% Usage]# Теперь стенографический ключ pg_usage может быть использован для получения данных.# Псевдонимы могут использоваться в элементе метаданных хоста, но не в параметре «Имя хоста» или «Счетчик перфорации».# Обязательно: нет# Диапазон:# По умолчанию:### Опция: Тайм-аут# Потратьте не более таймаута на обработку.# Обязательно: нет# Диапазон: 1-30# По умолчанию:Timeout=15### Опция: СчетчикПерф# Синтаксис: <имя_параметра>, "<путь_счетчика_перф>>, <период># Определяет новый параметр <имя_параметра>, который является средним значением для счетчика производительности системы

Отличие Активного от Пассивного zabbix агента Показать Отличие Активного от Пассивного zabbix агента

В пассивном режиме агент выдает данные исключительно по запросу с сервера.

В активном режиме агент получает с сервера перечень собираемых элементов данных и затем с заданной периодичностью отсылает их на сервер.

В конфиге агента есть пара опций, отвечающих за то в каком режиме он будет работать.

На сервере при заведении нового элемента указывается тип проверки: активный/пассивный.

Основное функциональное отличие - это то что в активном режиме для всех действий (получение списка датчиков, отправка значений) агент сам осуществляет подключение к серверу.

Активный режим необходим для тех случаев когда сервер не может напрямую подключится к агенту, например - когда агент сидит за НАТ или имеет динамический адрес.

Во всем остальном принципиальной разницы нет



Общий IP-адрес (shared IP address)

В случае фейловера, IP-адрес переходит на сервер, который становится активным

Так как общий IP-адрес всегда используется активным Zabbix-сервером, то отсюда следует три преимущества:

Всегда легко найти какой сервер активен

Все соединения от Zabbix сервера всегда с одного и того же IP (После установки параметра SourceIP= в zabbix_server.conf)

Всем Zabbix-прокси и Zabbix-агентам в качестве сервера просто указывается общий IP